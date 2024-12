Leggo.it - Treni in tilt, cancellazioni e maxi ritardi da Nord a Sud: Natale a rischio per i viaggiatori di ritorno a casa. Cosa succede

Leggi su Leggo.it

Per chi ha scelto oggi per partire in treno in occasione delle vacanze di(e fine anno), potrebbe esserci qualche problema. In particolare, per un guasto alla linea elettrica la.