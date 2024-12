Forlitoday.it - Tredozio, il sindaco Ravagli risponde all'ex prima cittadina: "Aumento delle tasse? Necessità e razionalità"

Leggi su Forlitoday.it

"Siamo consapevoli che l'imposte, in particolare l’addizionali Irpef, comporta un sacrificio per tutti i cittadini, ma è fondamentale che i redditi più elevati contribuiscano maggiormente alle entrate comunali in modo da garantire la continuità e la qualità dei servizi, dedicati.