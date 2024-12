Arezzonotizie.it - Travolto da un carro-ponte, giovane si rompe il femore al lavoro

Leggi su Arezzonotizie.it

Un altro incidente sulin provincia di Arezzo: l'episodio si è verificato in Casentino, in località Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna.L'allarme è scattato oggi, intorno alle ore 12,15. I sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono stati attivati per.