Padovaoggi.it - Tram, cantieri fermi durante le feste: il 2 gennaio riapre al traffico via Gozzi

Leggi su Padovaoggi.it

Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, in conferenza stampa è stato annunciato il primo cantiere del nuovo anno per quanto riguarda il Sir3, ovvero la seconda linea delstazione ferroviaria di Padova-Voltabarozzo: al ritorno dallesarà la volta di via Sografi.Le operazioni.