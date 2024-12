Today.it - Tra la neve a -10 gradi: dispersi di notte sul Gran Sasso, maxi mobilitazione per salvare gli alpinisti

Unatrascorsa all'addiaccio in alta quota, con condizioni meteo estremamente avverse, per due escursionisti riminesi che risultanosuldalla giornata di domenica. Il Soccorso alpino, insieme alla Guardia di Finanza, sono impegnati in una complessa operazione di recupero.