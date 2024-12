Ilrestodelcarlino.it - The Begin Ancona ancora sconfitta San Giustino domina

San3 The0 Ermgroup Altotevere San: Troiani 1, Cipriani, Biffi 1, Maiocchi 5, Marzolla 17, Galiano 9, Battaglia, Cioffi, Stoppelli, Pochini, Cappelletti, Carpita 12, Quarta 14, Panizzi. All. Bartolini. TheVolley: Kisiel 10, Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita 1, Albanesi, Gasparroni, Andriola 8, Ferrini 10, Sacco 5, Santini 3, Umek 7. All. Della Lunga. Arbitri: Fontini e Pazzaglini. Parziali: 25-20, 25-21, 25-23. Niente da fare per la Theche al Palasport di Santrova un altro ko per 3-0 dopo quello di una settimana fa in Piemonte. Chiude l’anno male, la squadra di Della Lunga, mai davvero capace di contrastare gli umbri nei momenti decisivi, se non nel terzo parziale in cui nel finale riesce a recuperare quasi per intero uno svantaggio di 8 lunghezze con Umek al servizio, riportandosi fino al 20-19 e poi restando incollata ai padroni di casa che con un tocco di seconda di Biffi al secondo match ball conquistano set e partita.