Bolognatoday.it - Tentato omicidio al Pilastro, l'aggressore al gip: "La mia è stata legittima difesa"

Non conoscevano, se non di vistai, i passeggeri dell’auto che venerdì sera si sarebbe avvicinata a loro in via luigi Pirandello. Dal veicolo sono scesi due fratelli ventenni di origine italiana e residenti nel quartiere anche avrebbe preso di mira i due fratelli di origine italo marocchina di 21.