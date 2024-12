Baritoday.it - Tentano rapina in banca nel Barese: malviventi in fuga a mani vuote

Tentata, questa mattina, ai danni di unaa Molfetta. Nel mirino, la filiale del Monte dei Paschi di Siena, in via Respa.Secondo prime informazioni, ad agire sarebbero state due persone, non armate e a volto coperto, che avrebbero minacciato uno dei dipendenti per farsi aprire una.