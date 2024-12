Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Settimo successo consecutivo per l’Apuania

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultima giornata di andata (la settima) e sestoper la squadra della Apuanianel campionato nazionale di A1. Nella gara casalinga contro il neo promosso Sassari, i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi si impongono con un altro secco 4-0 (il quarto della stagione) al termine di un match con poca storia, diretto dall’arbitro Stefano Palagi. Il primo ad andare al tavolo è Matteo Mutti che supera Ganiyu Ashimiyu con un tondo 3-0 (11-7, 11-3, 11-3). Nella seconda partita tocca a João Monteiro domare l’ex di turno Alessandro Baciocchi con un 3-1 (8-11, 11-5, 11-4, 11-7) in rimonta. Sul 2-0 il confronto si mette bene per i carraresi che comunque non perdono la concentrazione e nonostante Mihai Bobocica fatichi contro un indomito Andrea Puppo (anche lui ex di turno), alla fine Bobocica la spunta per 3-2 (11-4, 11-7, 9-11, 10-12, 11-7) dopo essere stato in vantaggio per 2-0.