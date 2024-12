Europa.today.it - Tanti auguri Giorgia, ne avrai bisogno per il 2025

Leggi su Europa.today.it

Il 2024 si chiude con una buona notizia per il governo e per la maggioranza di centrodestra: l’assoluzione di Matteo Salvini. Il, inizierà con molte incognite, alcuni rischi e poche opportunità.Sicuramente, l’incoronazione diMeloni a persona più importante in Europa è un viatico.