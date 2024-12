Lanazione.it - Superenalotto, a Pistoia centrato un 5 da oltre quarantamila euro

Leggi su Lanazione.it

, 23 dicembre 2024 – Per un ignoto giocatore pistoiese delsarà decisamente un Natale più ricco. Infatti nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è statoun “cinque” che ha fruttato allo scommettitore la bella cifra di 42.219,70. La schedina vincente è stata giocata alla rivendita Tabacchi Pancani, che si trova in via Pagliucola 98. Intanto continua la caccia al jackpot: l’ultimo "6", da 89,2 milioni di, è statoil 15 ottobre scorso a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 dicembre, è di 49,1 milioni di