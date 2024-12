Cesenatoday.it - Stop a petardi, fuochi d'artificio e contenitori in vetro: ecco quando scatta l'ordinanza a Cesenatico

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato due ordinanze: la prima relative a Capodanno e all'Epifania in merito all'accensione di botti epirotecnici; la seconda in merito alla vendita per asporto diinnell'ambito del concerto di Capodanno che si svolgerà in piazza.