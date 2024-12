Oasport.it - Sport invernali, il calendario delle gare nella settimana di Natale: torna lo sci alpino, partono Tour de Ski e 4 Trampolini

Anchedel Santonon si fermano gli: dopo lo slalom odierno andato in scena in Alta Badia, proseguirà la Coppa del Mondo di sci, con il settore maschile impegnato nelleveloci di Bormio ed il comparto femminile che si dedicherà alletecniche di Semmering.Lo sci di fondo, dopo la sosta dello scorso finedella Coppa del Mondo, prevede l’inizio delde Ski 2025, in quest’edizione interamente in Italia, tra Dobbiaco e Val di Fiemme, mentre per il salto con gli sci scatterà lanée dei 4, ed inoltre si disputerà una tappa della Continental Cup.A completare il quadro degli eventi, approfitteranno dello stop del circuito maggiore a livello internazionale lo slittino, e, per quanto concerne glidel ghiaccio, lo speed skating, che vedranno andare in scena i Campionati Italiani, infine spazio alla Coppa del Mondo junior per quel che concerne lo slittino naturale.