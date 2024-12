Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. D Ruocco: "Bravi sul campo pesante». Rossoneri sul mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si fa festa neglibiancocelesti, ecco la gioia di capitan Tommaso Cioni: "E’ stata una vittoria fortemente voluta, ci voleva dopo alcuni risultati negativi. Sono tre punti importanti, che ci rilanciano per i play off". "Nonostante il– è il commento di Ciro Di, l’allenatore – siamo riusciti a fraseggiare come sappiamo fare, andando diverse volte verso l’area avversaria, creando diversi pericoli. La vittoria ci sta, ma non è stato facile. Anzi, approfitto per fare i complimenti alla Portuense, che ha tenuto bene il. Sono particolarmente felice dell’esordio con gol del nuovo acquisto Grimandi". Finale di stagione amaro per la Portuense. "Partita brutta e combattuta – afferma il ds Christian Bonarrigo – Siamo stati condannati da due episodi sfortunati. Il? Siamo alla ricerca di una punta, ci sono diversi contatti, ma ancora niente di concreto".