Ilgiorno.it - Speronato sull’autostrada scappa nei campi inseguito da quattro uomini

Leggi su Ilgiorno.it

Giovanein autostradaneirincorso da. È la spaventosa notte di un 22enne in fuga, come ha raccontato a forze dell’ordine e soccorritori, per evitare un’aggressione. Alle 3 tra sabato e domenica il ragazzo percorreva l’A1 verso Milano a bordo della propria auto. I problemi sarebbero sorti tra Livraga e Ospedaletto. La vettura del 22enne sarebbe stata speronata da un altro mezzo per poi finire spinta contro il guardrail, con danni al veicolo ma senza ferite per il conducente. L’altra auto invece ha sbandato vistosamente fino all’impatto. Il giovane ha quindi notatoscendere dall’autovettura e inseguirlo. Preso dalla paura, si è dato alla fuga neifino all’arrivo della Polstrada.