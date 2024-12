Chietitoday.it - Soccorso alpino in azione sul Gran Sasso, si cerca di raggiungere i due alpinisti rimasti bloccati [FOTO E VIDEO]

Leggi su Chietitoday.it

Sono in corso le operazioni per il recupero dei due duein difficoltà sulla via Direttissima del Cornode, una delle vette più alte e impegnative del, situata a circa 2700 metri di altitudine.Una squadra delè partita dal Rifugio Duca degli Abruzzi.