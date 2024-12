Pianetamilan.it - Serie A – Scelto il nuovo allenatore del Monza: è un ex Milan

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo l’esonero di Alessandro Nesta, ex difensore del, ilha ufficializzato il: Salvatore Bocchetti, ex difensore rossonero. Il club biancorosso, guidato da Adriano Galliani, ha annunciato che Bocchetti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. La decisione arriva dopo un periodo di difficoltà per la squadra, che ha visto il tecnico precedente, Nesta, sollevato dall’incarico. Bocchetti, che ha vestito la maglia delin passato, si trova ora a uncapitolo della sua carriera, questa volta alla guida di una squadra diA. L’ex difensore, con esperienza internazionale, avrà il compito di rilanciare ile cercare di portare la squadra a risultati migliori nel corso della stagione. La dirigenza delha riposto grande fiducia nelle capacità di Bocchetti, che avrà una lunga durata di contratto per costruire un progetto solido.