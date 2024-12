Ilgiorno.it - Secondo scontro frontale in 24 ore. Una vittima e due feriti gravissimi

Lotta ancora tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda la donna rimasta ferita nell’incidente in cui sabato sera ha perso la vita il suo compagno. I due stavano tornando verso casa quando sono rimasti coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sull’ex statale dei Giovi. L’uomo si chiamava Javier Toledo Garcia, aveva 49 anni, era di origine dominicana e viveva a Linarolo in provincia di Pavia. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto in direzione Pavia quando si è scontrata con una Mercedes sulla quale viaggiavano marito e moglie di 75 anni e 73 anni, rimasti anche loroma non gravemente. I due sono stati trasportati rispettivamente negli ospedali Humanitas di Rozzano e San Matteo di Pavia. L’incidente è accaduto intorno alle 18.40 sul tratto di strada che costeggia il Naviglio Pavese.