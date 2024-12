Bergamonews.it - Scivola e precipita sul Resegone, muore 58enne bergamasca

Lecco. Una caduta fatale nel pomeriggio di oggi,lunedì 23 dicembre, sul. L’incidente mortale, che avrebbe coinvolto una donna, è avvenuto tra Pian Serada e la crestina finale che porta al Rifugio Azzoni, oggi chiuso, in cima al. Vittima unadella provincia di Bergamo. Ancora da chiarire i contorni dell’incidente, sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino, ma le condizioni sarebbero particolarmente complicate per via del forte vento in quota. La ferrata è un itinerario abbastanza corto e impegnativo lungo la cresta sud-ovest in elevata esposizione con alcune placchette impegnative.Secondo una prima ricostruzione, il corpo della donna sarebbe già stato individuato e recuperato. I soccorsi sarebbero impegnati anche nel recupero di un’escursionista di 48 anni, insieme a lei nel gruppo, che pare fosse composto da 7 persone, vittima di un malore anche se, come detto, le operazioni potrebbero essere più complicate del previsto per le condizioni meteo.