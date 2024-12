Ilgiorno.it - Scende dall’auto dopo l’incidente: travolto e ucciso. Tragedia sull’A21 a Manerbio

(Brescia), 22 dicembre 2024 - Esce di strada con l'auto e viene falciato eda un altro mezzo in corsa. È successo lungo l'autostrada A21 in serata, oggi domenica 22 dicembre, in prossimità dell'uscita per. Stando alle prime informazioni un 43enne che era al volante di una macchinaavere perso il controllo del mezzo è sceso dalla vettura ed è statoda una seconda macchina che sopraggiungere proprio in quel frangente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'autostrada in direzione di Torino è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Solo lo scorso 7 dicembre una 27enne originaria dell'Albania aveva perso la vita nello stesso modo in Brebemi, investitaessere scesa dall'auto sulla quale viaggiava, finita in testacoda.