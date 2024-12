Lanazione.it - Scandicci, vuole sfuggire al controllo e aggredisce i carabinieri

Firenze, 23 dicembre 2024 – Peralle procedure di identificazione ha aggredito gli uomini in divisa. Per questo, idella compagnia di, nel corso di un servizio didel territorio, hanno arrestato uno cittadino straniero per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, idel Nucleo operativo e radiomobile, domenica sera, hanno fermato un cittadino di 50 anni al fine di effettuare undi routine. L'uomo allora, per evitare la propria identificazione, ha cercato di sottrarsi all'attività e ha aggredito i militari. Il 50enne è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale.