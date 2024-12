Genovatoday.it - Santa Margherita Ligure accoglie Babbo Natale e il Magico Paese di Natale

Leggi su Genovatoday.it

si prepara ad ospitare, che, dopo la lunga notte che l'ha visto consegnare regali, ha deciso di fare una sosta speciale in questa splendida località, lasciando per qualche giorno la sua Casa a Govone in Piemonte, nel cuore deldi