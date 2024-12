Pisatoday.it - San Miniato, scontro frontale tra due auto: feriti soccorsi dai Vigili del Fuoco

Leggi su Pisatoday.it

Una squadra deideldi Pisa è intervenuta nella prima mattinata di lunedì 23 dicembre in via Maremmana, nel Comune di San, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento duesi sono scontrate frontalmente. Il personale ha estratto il conducente di una.