Lanazione.it - San Miniato, scontro frontale: automobilista incastrato, lo salvano i vigili del fuoco

Leggi su Lanazione.it

San(Pisa), 23 dicembre 2024 –tra due auto, intorno alle 7 del mattino, in via Maremmana nel Comune di San. L’intervento deidelè stato necessario per estrarre il conducente di una delle due auto, poi affidato al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli in codice giallo.