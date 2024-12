Europa.today.it - Salvini sogna il ritorno al Viminale, nuova grana per Meloni

Leggi su Europa.today.it

Mentre i treni accumulano ritardi fino a 230 minuti, con i viaggiatori che cercano di raggiungere i cenoni della vigilia di Natale sentendosi come Ulisse in viaggio verso Itaca, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, continua a gongolarsi per l'assoluzione al processo.