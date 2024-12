Lanazione.it - Sabato 28 il dono speciale c’è il calendario

Per il terzo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno - dedica al tema del volontariato ildel 2025. La copertina è disegnata da Giancarlo Caligaris, che con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Ilverrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale28 dicembre. Il volontariato, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia.