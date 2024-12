Tg24.sky.it - Roma, le immagini dell’albero caduto al parco di Colli Aniene. FOTO

La pianta è crollata presumibilmente a causa del forte vento e ha colpito una panchina dove si trovava una 45enne, Francesca Ianni, che è morta sul colpo. La donna era insieme ai suoi tre figli, rimasti illesi, e a un’amica che è stata portata in ospedale in gravi condizioni. La Procura diha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo