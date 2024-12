Quotidiano.net - Roma, cade un albero: morta una donna, un’altra ferita

, 23 dicembre 2024 – Unè caduto in strada atravolgendo alcune persone. E' accaduto in via Cesare Massino a Colli Aniene. Secondo quanto si apprende, unae un'altra è stata portata in ospedale. Pare ci fossero anche dei bambini che sarebbero però in buone condizioni. Sul posto la polizia.