Ristoranti aperti a Roma alla Vigilia di Natale, a Natale e a Capodanno

Cenoni della, pranzi die veglioni di: ahai solo l’imbarazzo della scelta! Dalle trattorie tipiche aistellati, scopri i menù speciali e le proposte più invitanti per le tue festività.BRISEIDE (Balduina)24 DICEMBRE: CENA DELLADINel ristorante Briseide i prodotti ittici sono protagonisti durante tutto l’anno e per ladi, lo chef executive Andrea Dolciotti ha ideato un menu speciale. La serata inizia con un’entrée dello chef, una creazione pensata per stuzzicare il palato e introdurre l’atmosfera unica della festa. Come antipasti, un cannolo croccante farcito con tartare di baccalà e impreziosito dal croccante di cipolla, seguito da una capasanta servita su un letto di zucca, con funghi e prosciutto di tonno. I primi piatti sono il risotto allo zafferano, arricchito da note di arancia, prosecco e gambero crudo, che porta freschezza e delicatezza al palato.