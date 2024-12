Leggo.it - Richard Gere: «Mollai gli studi per il teatro. Tutti abbiamo fatto qualcosa di cui non siamo orgogliosi, poi arriva la saggezza»

Leggi su Leggo.it

torna sul grande schermo con ?Oh, Canada ? I Tradimenti? (dal 16 gennaio in sala), diretto da Paul Schrader, che lo aveva già diretto in ?American.