Richard Gere e l’aneddoto su Pretty Woman | Al primo incontro con Julia Roberts non ero proprio sicuro di voler recitare con lei…

“Inci siamo divertiti tantissimi,e io abbiamo avuto un accordo incredibile”, cosìospite a Che tempo che fa sul Nove. “Io non volevo fare il film?è venuta da me perché mi voleva conoscere, Gary Marshall, il regista, mi ha detto incontrala, io non erodicon lei. Comunque è venuta a New York e Gary ci ha presentato. Era una signorina amabile e avevo visto uno dei suoi film, lui ci ha lasciati e dopo un po’, 45 minuti, Gary mi chiama e mi dice ‘allora come va, bene?’. Io gli parlo e vedo che lei sta scribacchiando qualcosa su un post it, poi me lo gira e c’era scritto ‘ti prego di’ di sì’. E io allora ho detto di sì”.L'articolosu: “Alconnon erodicon lei.