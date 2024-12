Liberoquotidiano.it - Riccardo Pirrone a Napoli: reunion di talenti dall'estero per 10 Borse di Studio

, lunedì 23 dicembre, presso la suggestiva Tenuta Torelli a, si terrà l'evento “Cervelli emigrati internazionali tornano a”. Questa straordinariavedrà protagonisti 300 giovani laureati napoletani che, dopo aver raggiunto traguardi professionali di rilievo in tutto il mondo, tornano nella loro città natale per condividere storie di successo e ispirare nuove generazioni.Tra gli ospiti d'onore,, esperto di digital strategy e figura di spicco nel mondo della comunicazione, interverrà durante il dibattito sui social media, moderato da Livio Ferraro, Presidente Alumni IPE, insieme a Ciro Pellegrino, caporedattore di Fanpage.Un momento speciale sarà dedicato a Luigi Stefanelli, ex allievo della Fondazione IPE e attualmente Vice President worldwide sales di Costa Crociere, che riceverà una targa per il suo straordinario contributo al settore marittimo internazionale.