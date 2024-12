Bergamonews.it - Riapre la piscina del Seminario: sarà pronta per l’estate del 2025

Bergamo. È stato siglato questa mattina l’accordo quadro tra il Comune di Bergamo e la Diocesi, finalizzato alla ristrutturazione e riapertura delladelVescovile Giovanni XXIII in Città Alta. A firmarlo, l’assessora allo Sport Marcella Messina e il rettore delVescovile, Don Gustavo Bergamelli.Grazie a questo accordo, approvato dalla Giunta comunale, l’impianto natatorionuovamente operativo per la stagione sportiva/2026, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità cittadina e sportiva, specialmente in vista della chiusura per lavori del Centro Sportivo Italcementi prevista per giugno. Il Comune di Bergamo, attraverso il Servizio Sport, ha da tempo avviato un dialogo con associazioni e utenti del Centro Sportivo Italcementi per trovare soluzioni alternative.