Ecodibergamo.it - Questi sassolini sparsi su una strada che porta lontano

Leggi su Ecodibergamo.it

IL COMMENTO. Sognatori, pragmatici, superstiziosi. Adesso per mettere d’accordo tutti, su questa Atalanta unificante nell’orgoglio dell’appartenenza quanto divisiva su prospettive e obiettivi, si potrebbe fare come in certi Paesi dell’America Latina: basta andata e ritorno, facciamo Apertura e Clausura, due campionati separati.