Agi.it - Quarant'anni fa la strage del Rapido 904. Mattarella: "Le istituzioni respinsero il ricatto terroristico-mafioso"

Leggi su Agi.it

AGI - "Leseppero respingere ile difendere la democrazia grazie alla reazione civile e all'amore per la libertà degli italiani. Questo è il testimone da consegnare alle generazioni più giovani". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio, nella dichiarazione in occasione dei "dall'antivigilia del Natale 1984, quando una bomba squarciò i vagoni del treno904 che percorreva la grande galleria dell'Appennino". "Fu unaspaventosa, di impronta-mafiosa, come avrebbe accertato la magistratura", sottolinea. "Sedici vittime, quasi 300 feriti. Distrutta la vita di donne e uomini inermi, che tornavano per le festività nelle loro terre d'origine. Anche tre bambini fra le vittime di tanta disumanità". "Ancora una volta, il tentativo era attentare alla pacifica convivenza del Paese.