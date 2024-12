Agrigentonotizie.it - Quando si riscopre il vero significato della vita: sotto l'albero c'è "Canto di Natale" di Dickens

Leggi su Agrigentonotizie.it

si avvicina, vi mancano gli ultimi regali e non sapete proprio cosa comprare?Regalate un libro! Chi legge sarà felice di aggiungerne uno alla lista di libri da leggere, chi non legge avrà un’ottima scusa per cominciare, e i bambini e i ragazzi verranno stimolati a sfogliare questi.