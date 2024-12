Sport.quotidiano.net - Quadroni & Adreani. Il Sansepolcro in orbita

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 bastia 0(4-3-3): Mariangioli; Carbonaro,, Tersini, Merciari; Bruschi, Brizzi, Gennaioli (47’ st Corsini);(33’ st Pasquali), Bartoccini, Valori (25’ st Mariotti). All. Armillei. BASTIA (4-2-3-1): Taiti; Rosignoli, Bei, Brevi, Muzhani; Casale, De Santis; Cozzali (14’ st Cicioni), Ubaldi (6’ st Santucci), Del Prete; Morlandi (22’ st Bartolini). All. Cotroneo. Arbitro: Messouk di Foligno. Reti: 32’ pt, 45’ pt– Natale da capolista ancora in solitudine per il, che mette a profitto anche la seconda gara interna di fila superando all’inglese il Bastia. Bianconeri che sbrigano la pratica nel primo tempo, andando al riposo con quello che sarà poi il risultato finale. L’assenza dello squalificato Gorini non fiacca le idee ai ragazzi di Armillei, che partono subito all’attacco: Bartoccini si divora il vantaggio al 6’ con una zampata fuori bersaglio su assist di Carbonaro, poi al 19’ ci prova Bruschi, con parata di Taiti, che però al 32’ diventa l’involontario complice sul gol di, bravo nello sfruttare un errore della difesa ospite.