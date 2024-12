Torinotoday.it - Principio d’incendio a Chieri: fumo in un negozio, intervengono i vigili del fuoco

Leggi su Torinotoday.it

d'incendio nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre 2024, nel centro storico di. La titolare deld'abbigliamento Anin Joie De Vivre, in via San Giorgio 6, ha notato delall'interno del locale quando è arrivata per l'apertura. È stata lei a chiedere l'intervento.