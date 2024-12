Ilrestodelcarlino.it - Precipita elicottero: illeso il pilota

Brusco atterraggio di emergenza per un velivolo ultraleggero nelle campagne di Carignano (Pesaro Urbino). È quanto accaduto ieri, verso le 12,30, ad un piccolomonoposto partito un po’ di tempo prima da Santarcangelo e diretto verso sud. Il velivolo, dalle prime ricostruzioni, sarebbe verosimilmente rimasto a corto di carburante e infatti poco prima dell’atterraggio di emergenza, avvenuto in modo più brusco del normale, ilaveva fatto richiesta di poter fare rifornimento all’aeroporto di Fano. Trovandosi in difficoltà, però, ha deciso di atterrare prima di arrivare sulle piste fanesi verso le quali era diretto individuando un’area idonea in un campo libero da ostacoli delle colline circostanti, nella zona di Carignano. L’atterraggio è avvenuto lontano da strade e abitazioni e non ha creato alcun pericolo per l’area.