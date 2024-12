Secoloditalia.it - Pnrr, l’Italia incassa la sesta rata, Meloni: “Siamo lo Stato che ha ricevuto l’importo maggiore”

Il, fiore all’occhiello del governo, procede col vento in poppa. La Commissione ha erogato al6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni, al netto dei prefinanziamenti, comedel. Lo rende noto l’esecutivo europeo. Il totale dellaè di 8,7 miliardi. A sottolineare l’ennesimo tassello di un percorso virtuoso è il premier: “si conferma lomembro Ue che hadi finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del”. Il risultato consentirà aldi investire in molti settori strategici. “Intensificando la produzione in attività in cui questo governo ha creduto fin dal suo insediamento. Il pagamento dellaè frutto di un intenso lavoro – sottolina il premier- svolto in sinergia anche con la Commissione europea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere della Nazione e dei cittadini”.