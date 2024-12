Pnrr erogata all’Italia la sesta rata da 87 miliardi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Commissione europea ha versato all'Italia delladelpari a 8,7di euro, di cui 6,9di euro in prestiti e 1,8di euro in sovvenzioni. Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata lo scorso 26 novembre, connessa al conseguimento di 39 obiettivi, distinti in .