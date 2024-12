Liberoquotidiano.it - Pirelli si riconferma al primo posto a livello globale nei settori Auto Components e Automobiles degli indici S&P Dow Jones Sustainability

sialneimobiles all'internoDowWorld e Europe., unica tyre company presente in entrambi gli“World' e “Europe”, ha infatti ottenuto, nell'ambito del CorporateAssessment 2024 di S&P Global, un punteggio pari a 84 punti, il più alto sia del settoree di quellomobiles, e significativamente superiore alla media di settore pari a 29 punti nel caso delle componentie 35 punti nel settoreha ottenuto il massimo punteggio in diverse aree, tra cui Etica di Business, attenzione ai Diritti Umani, Politiche e Programmi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Tassonomia e gestione ESG della catena di fornitura. Top score anche negli elementi parte del percorso della società verso il suo ambizioso obiettivo di Net Zero al 2040 (validato da SBTi) ovvero Prodotto low-carbon, Gestione dei cambiamenti climatici, ambientale e della biodiversità.