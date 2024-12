Anteprima24.it - Per la piccola Greta è “Nu juorno buono”: Babbo Natale realizza il suo desiderio di incontrare Rocco Hunt

Tempo di lettura: 2 minuti“Caro, non voglio regali materiali ma desidero” : ad esprimere questoè stata, una bimba di sei anni che ha consegnato la sua letterina a MeraviglioSA, l’iniziativa ospitata a Piazza Sant’Agostino. I vertici di Cna Salerno che con Camera di Commercio, Comune e Bottega San Lazzaro organizzano l’iniziativa, che tra spettacoli gratuiti per i bimbi e mercatini artigianali va avanti fino al 6 gennaio, non potevano restare indifferenti alla richiesta e si sono attivati per mettersi in contatto con il cantante salernitano per riuscire a strappare un incontro ere ildi. Ed oggi perè stato nusempre sensibile ed attento ad iniziative come queste hato il sogno affidato alla letterina perdellache ha la stessa età del figlio del rapper salernitano.