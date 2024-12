Cesenatoday.it - Paura per un 63enne, investito sulle strisce pedonali mentre attraversa la strada con il nipotino

Nella serata di sabato, 21 dicembre, alle 20, la polizia locale ha rilevato un incidentele in via Cavallotti in cui è rimasto coinvolto undi Cesenava le. L’uomo, soccorso nell’immediato dagli operatori del 118 e ora in buone condizioni.