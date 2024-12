Bubinoblog - PALINSESTI 29 DICEMBRE 2024-4 GENNAIO 2025: LA RICCA OFFERTA DELLA TV PER CAPODANNO

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 29al 4Per le variazioni in daytime, guardare l’area commenti sottostanteRai1D: Uno Sguardo dal CieloL: Questi Fantasmi!M: L’Anno Che VerràM: Togo: Una Grande AmiciziaG: Qua La Zampa: Un Amico è per SempreV: CenerentolaS: 46° Festival del Circo di MontecarloCanale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM:in MusicaM: Il Primo NataleG: Inter-AtalantaV: Juventus-MilanS: Pooh: Noi Amici per SempreAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: Una Famiglia MostruosaL: RaiDuo Con Ale e Franz (5/5)M: Gli AristogattiM: Delitti in ParadisoG: BellaFesta per Telethon (2/2)V: Storie di Donne al Bivio Prima Serata (2/2)S: Pino Daniele: Il Tempo ResteràItalia 1D: Batman BeginsL: Il Cavaliere OscuroM: Indipendence DayM: Forrest GumpG: Mamma, Ho Perso l’AereoV: Un’Impresa da DioS: SingAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: La Valanga AzzurraM: Il Piccolo DiavoloM: Viva PucciniG: Sulle Orme del K2 (Ossini)V: Tremila Anni di Attesa 1°TvS: Quinta Dimensione (2/4)Rete 4D: Zona BiancaL: Assassinio sul NiloM: Ocean’s Eleven: Fate il Vostro GiocoM: Nemico PubblicoG: Zona BiancaV: Beast 1°TvS: Non Ci Resta Che PiangereAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: Revenant: RendivioL: La Torre di BabeleM: Indovina Chi Viene a Cena?M: Adaline: L’Eterna GiovinezzaG: Francesco: Il Papa RivoluzionarioV: In Viaggio Con BarberoS: In Altre Parole AncoraLa7DD: Miss MarpleL: BullM: L’Amore Non Dorme MaiM: Il ClienteG: La Neve del CuoreV: La Mia Amica Speciale 2S: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: The Twilight Saga: Breaking Down 1L: Beata TeM: Il Bacio di MezzanotteM: Frankenstein JuniorG: Il Profumo del Mosto SelvaticoV: Sliding DoorsS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che Fa: Il MeglioL: Little Big Italy RM: Tutti Cantano i QueenM: La Corrida: Best OfG: Oblivion: Ti Sfascio una CanzoneV: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Christmas WonderlandAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 22 AL 29Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.