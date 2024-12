Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Dobbiamo continuare a spingere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sull’ace finale di Zhukouski è scoppiata la grande festa di Grottazzolina con tutti i dirigenti in campo ad abbracciare i ragazzi e il PalaSavelli ad esplodere con 1.600 ed oltre cuori targati Yuasa che si sono goduti un regalo di Natale da tre punti che rende assolutamente magico questo 2024 che va ora chiuso con la trasferta del 26 dicembre a Verona. Le parole e le emozioni sono quelle di coach Massimiliano, al termine della gara e il suo sorriso descrive tutto. "E’ arrivata la seconda vittoria consecutiva, il secondo successo in meno di una settimana e il primo in casa. E’ una bella sensazione oggi, di fronte a questo pubblico. Una gara intensa in cui se andiamo a vedere come numeri siamo stati anche leggermente inferiori forse ma ci abbiamo messo tantissimo altro in campo. Il servizio e le fasi punto a punto in questa pallavolo fanno la differenza e noi sappiamo che il servizio diventa fondamentale per avere la meglio.