Game-experience.it - On Your Tail, la recensione: un’avventura furry Made in Italy

In occasione della Milano Games Week del 2023 vi avevamo parlato di On, un’intrigante avventura investigativa in pieno stilesviluppata dalla software italiana Memorable Games. A poco più di un anno di distanza dalla nostra prova, Ondebutta su PC e Nintendo Switch e noi di Game-eXperience non potevamo non mettere le mani anche sulla versione completa del gioco e darvi così le nostre impressioni a caldo.rilassante ambientata nel Bel Paese che unisce la pacatezza e la tranquillità dei cozy games all’amore per i giochi da tavolo. Nella spettacolare cornice della Liguria Diana, protagonista di questa storia, si ritrova nel bel mezzo di un mistero che spezzerà la monotonia di una cittadina all’apparenza tranquilla. Spinta dalla ricerca diemozionante, Diana si improvviserà investigatrice per aiutare gli abitanti di Borgo Marina.