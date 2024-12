Europa.today.it - Oltre un miliardo di giovani rischia di perdere l'udito

La perdita uditiva è un problema in aumento che colpisce milioni di persone in tutto il globo, con un impatto rilevante sulla società nei decenni a venire. Come scrive l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) in un articolo dedicato, "l'ipoacusia è la riduzione o perdita del senso.