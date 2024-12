Agi.it - Oggi vertice sull'Albania. Verso la ripresa dei trasferimenti dei migranti dopo la sentenza della Cassazione

AGI - "Mi pare un fatto che l'oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica". Dalla gelida Lapponia finlandese, al termine del primoNord-Sud, Giorgia Meloni è tornata a commentare lasul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio ha risposto alle domande dei giornalisti in un punto stampa con il premier finlandese e padrone di casa, Petteri Orpo, il premier svedese Ulf Kristeon, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza, Kaja Kallas. Salvini può quindi tornare a guidare il Viminalel'assoluzione? "Sia io che lui siamo contenti dell'ottimo lavoro che svolge il ministro dell'Interno", Matteo Piantedosi, ha replicato la premier.