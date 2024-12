Ilrestodelcarlino.it - "Oasi Paradiso", impegno per i giovani

Il 28 dicembre al Teatro Sperimentale va in scena ‘Christmas in Parade’, spettacolo teatrale organizzato dalla cooperativa socialedel quartiere Palombare. Attiva dal 2016, questa realtà si rivolge aidi età compresa fra i 15 e i 30 anni e si occupa di contrastare alcune delle principali problematiche del mondole, quali l’isolamento causato dall’eccessivo utilizzo dei social network, il cyberbullismo e le difficoltà socio-relazionali in genere. "Questa manifestazione serve a sensibilizzare sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, presentando l’opera della cooperativache si confronta quotidianamente con questa realtà" dichiara Nicoletta Schiavoni, presidente della CooperativaSrl. Lo spettacolo nasce da un’idea di Matteo Poiani, mentre regia e sceneggiatura sono di Maria Pannozzi.